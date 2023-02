Amerikanen ’te dik’ voor Mario Kart achtbaan

Dit kan ook alleen maar gebeuren in Amerika..

Nu Super Nintendo World geopend is in Hollywood stromen de eerste reacties binnen. Hoewel de eerste reacties veelal lovend zijn, is er ook kritiek. Met name over de Mario Kart achtbaan.

Gemiddelde Amerikaan past niet in het karretje

Op 17 februari was het zover; de opening van Super Nintendo World in Universal Studios Hollywood. Een prachtig vormgegeven wereld waarin het volledig draait om de Mario franchise. Er is genoeg te zien en te beleven. Zo kun je bijvoorbeeld heerlijk eten in het Toadstool Cafe, munten verzamelen op geheime plekken en racen in de Mario Kart achtbaan.

Deze laatste attractie heeft in Amerika echter geleid tot kritiek. De Mario Kart achtbaan-stoeltjes zijn namelijk gebouwd voor mensen met een buikomvang van 101 centimeter of minder. Dit, terwijl de gemiddelde Amerikaan een omvang heeft van 102 centimeter. Hierdoor heeft het park al mensen moeten teleurstellen. De vereisten worden ook in andere attracties van Universal Studios gebruikt. Dit heeft in het verleden ook al geleid tot kritiek. Bij The Secret Life of Pets: Off The Leash-attractie pasten mensen ook niet in de stoeltjes.



Volgens een woordvoerder van Universal Studios is het voor mensen die buiten de vereisten vallen nog steeds mogelijk om deel te nemen aan de rit door met een medewerker te praten of plaats te nemen in een teststoel. Op die manier kunnen mensen met een grotere buikomvang mogelijk alsnog op een veilige manier in de attractie. Daarnaast wordt er in samenspraak met de bouwbedrijven van attracties gesproken over het toegankelijker maken van huidige en toekomstige attracties. Zo wordt Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure-attractie bijvoorbeeld al aangepast.