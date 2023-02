Race mee met de Doctor Tour in Mario Kart Tour

Inclusief een gloednieuwe baan!

Speel jij nog veel Mario Kart Tour? Dan zal je ongetwijfeld weten dat Nintendo de game nog volop voorziet van nieuwe content. Vanaf 21 februari is het bovendien weer tijd voor een gloednieuwe tour, want vanaf dan kun je meedoen met de Doctor Tour. Onderstaande trailer zet deze aankomende tour alvast in de schijnwerpers.

Wat kunnen we dit keer zoal verwachten? In deze nieuwe tour staan de Doctor-varianten van onder andere Mario en Luigi veelal centraal. Tevens zal er een gloednieuwe baan worden geïntroduceerd en wel Shroom Ridge. Tot slot zien we bekende parcours van vroeger ook terug, waaronder Coconut Mall en DK Mounain. Ben je fan van Mii Racing Suits? Dan kun je alvast uitkijken naar de nieuwe Para-Biddybud Racing Suit!

De Doctor Tour zal van start gaan op 21 februari en duurt vervolgens twee weken.