De-Exit: Eternal Matters verschijnt deze lente

Een filmische ervaring van een prachtige voxel-wereld in het hiernamaals!

Na een tijd radiostilte is er weer nieuws over het avonturenspel De-Exit: Eternal Matters. Uitgever HandyGames en ontwikkelaar SandBloom Studio hebben bekendgemaakt dat de game gepland staat voor lente 2023 op de Nintendo Switch. Een precieze datum is nog niet bekend, kaar dat zal vast snel volgen. Wel heeft de uitgever op YouTube een nieuwe trailer online gezet. In de trailer wordt het verhaal, of beter gezegd de indrukwekkende sfeer, uit de doeken gedaan.

De-Exit: Eternal Matters is een avonturengame met een voxel-wereld. Je ontwaakt in een wereld die je niet kent. Je zit vol met vragen, maar het blijkt het hiernamaals te zijn. Echter is er wat aan de hand met Plane of Memory. Het is aan jou om op reis te gaan en de geheimen te ontrafelen. Onderweg kom je puzzels, sluipelementen en vooral filmische omgevingen tegen.

Hoe lijkt jou deze game? Laat het ons weten in de reacties!