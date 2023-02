Tales of Symphonia Remastered krijgt launchtrailer

Tijd om de klassieke RPG opnieuw te beleven!

Vanaf vandaag is Tales of Symphonia Remastered verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. De remaster van deze klassieke RPG kun je nu opnieuw beleven en hieronder kun je tevens de bijbehorende launchtrailer bekijken.

De originele Tales of Symphonia verscheen in 2004 op de Gamecube. Het verhaal speelt zich af in een in een wereld die langzaam doodgaat. Maar niet getreurd, legendes zeggen dat er een Chosen One zal zijn die een tocht zal maken door het land om de wereld nieuw leven in te blazen. Jij bent vrienden met degene die de Chosen One is, en samen ga je op avontuur. Het verhaal lijkt voor de hand liggend, maar hoe verder je gaat hoe dieper het verhaal, en des te moeilijker het wordt om goed en kwaad uit elkaar te houden.

Ga jij met Tales of Symphonia Remastered aan de slag? Laat het ons hieronder weten!