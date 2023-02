Saudi-Arabië bezit ruim 8% van Nintendo

De grootste aandeelhouder op Nintendo zelf na.

Normaal gesproken houden we ons bij Daily Nintendo niet zo bezig met politiek, maar dit is wel een heel interessant verhaal. De overheid van Saudi-Arabië bezit door middel van hun nationale fonds ruim 8% van Nintendo’s aandelen. Het land is daarmee de grootste aandeelhouder op Nintendo zelf na, die 10% bezit.

De Public Investment Fund is een initiatief van het land om minder afhankelijk te zijn van olie. Om andere inkomsten te genereren, heeft Saudi-Arabië een fonds in het leven geroepen dat investeert in buitenlandse bedrijven. En omdat kroonprins Mohammad bin Salman zelf een enthousiaste gamer is, vallen hier ook aardig wat gamebedrijven onder. Zo bezit het land $1,2 miljard in aandelen van Take Two en zelfs $2,9 miljard in aandelen van Activision Blizzard.

Eerder deze week berichtte een aantal nieuwssites dat Saudi-Arabië ruim 7% aan aandelen van Nintendo zou hebben, maar dit is inmiddels verhoogd. Het land zou nu in het bezit zijn van 8,26% van Nintendo.

Controverse

Wat dit bericht vooral zo nieuwswaardig maakt, is de controverse die hiermee gemoeid is. Er is aardig wat kritiek vanuit het westen dat Saudi-Arabië dit doet. Vooral het probleem met de mensenrechten daar wordt door het westen verafschuwd. En ook de kroonprins zelf wordt door de Amerikaanse overheid in de gaten gehouden. Zo zou hij volgens Amerika verantwoordelijk zijn voor de dood van een Amerikaanse journalist in 2018, aldus AP News.

Wat voor gevolgen dit voor Nintendo gaat hebben, is op dit moment nog onduidelijk. Japan heeft wetten die voorkomen dat buitenstaanders zich bemoeien met Japanse zaken. Maar zolang Nintendo een beursgenoteerd bedrijf is, mag iedereen aandelen kopen.