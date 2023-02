Laatste trailer Redemption Reapers

Nog een laatste kijkje voordat de game uitkomt!

Nog enkele dagen en dan kunnen we aan de slag met Redemption Reapers, een donkere tactische Fantasy RPG van dezelfde makers als Ender Lilies. Om geïnteresseerden nog even een laatste kijkje achter de schermen te geven heeft Binary Haze Interactive nu een laatste trailer online gezet. De muziek is misschien wat luid, maar het zet nog even goed de sfeer van de game neer. Je kunt de trailer hieronder bekijken. Redemption Reapers verschijnt op 23 februari.

Redemption Reapers speelt zich af in een wereld die onder vuur ligt. Dorpen, steden en complete landen worden aangevallen door het “Mort” leger, een leger dat alleen verwoesting en dood achterlaat tijdens hun nachtelijke aanvallen. Niemand weet waar het leger vandaan komt of wat hun doel is, maar complete naties zijn inmiddels ten onder gegaan aan de enorme kracht die het leger bezit. Jij bestuurt de Ashen Hawk Brigade. Deze mengelmoes van huurlingen is gespecialiseerd in verassingsaanvallen, waarmee je probeert terug te vechten tegen deze onuitputbare vijand. Leid tactische gevechten op een 3D map, stuur je partyleden aan en gebruik sneak attacks of combo strikes om het tij te keren.