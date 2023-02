Theatrhythm Final Bar Line is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer!

Inmiddels is het al een paar maanden bekend dat Theatrhythm Final Bar Line naar de Nintendo Switch gaat komen. Gelukkig hoeven Switch-bezitters inmiddels niet meer te wachten, want het ritmespel is vanaf nu te spelen! De game gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, al is er natuurlijk ook een fysieke versie beschikbaar. Tevens zijn er nog twee andere versies van deze titel. Je kunt namelijk in de Nintendo eShop een Digital Deluxe Edition en Premium Digital Deluxe Edition aanschaffen. Om deze titel te downloaden heb je 6,9 of meer gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. Mocht je twijfelen of dit spel iets voor jou is, lees dan hier onze review of duik de Nintendo eShop in om daar vervolgens de gratis demoversie te downloaden.

Theatrhythm Final Bar Line is een ritmespel die vol met actie zit. De game bevat de populairste muziek van Final Fantasy uit totaal 46 verschillende spellen, wat neerkomt op een totaal van 385 nummers! Je drukt in de titel op de maat van de muziek de toetsen in die je over het scherm ziet schuiven. Bovendien is deze besturing makkelijk te leren, maar om het wat moeilijker te maken zijn er vier verschillende moeilijkheidsniveaus aanwezig voor nog meer plezier. Als kers op de taart kun je met maximaal vier spelers online genieten door middel van Multi Battles waarin iedereen met elkaar samenspeelt.

Ben je benieuwd geworden naar Theatrhythm Final Bar Line? Bekijk dan onderstaande releasetrailer of gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players!