[Review] Metroid Prime Remastered – Nog steeds een meesterwerk

Hoewel ik Metroid Prime op de oorspronkelijke platformen nooit heb gespeeld, is het altijd duidelijk geweest dat de trilogy een meesterlijk verhaal vertelt en geweldige gameplay heeft. Niet alle oude games blijven even goed werken met moderne technologie, dus de vraag is dan ook altijd hoe goed een remaster werkt. Is de gameplay zelf niet te verouderd? Gelukkig niet, want Metroid Prime Remastered is nog steeds een geweldige game.

Voordat Prime voor het eerst verscheen op de GameCube was de franchise nog nooit eerder in 3D gemaakt. Het was dan ook bijzonder dat Nintendo, berucht voor hun voorzichtigheid, een relatief nieuwe studio zonder trackrecord aan één van hun belangrijkste franchises liet werken. Ook nog eens in een compleet nieuw perspectief, namelijk in 3D.

Veel meer details

Metroid Prime Remastered oogt om te beginnen erg mooi. Meteen in het begin merk je al dat het grafische aspect van alles wat je ziet verbeterd is. Je hebt niet alleen scherpere randen, ook hebben verschillende onderdelen meer details. Van kleine details op het schip van Samus tot de vloeren en muren.

Op sommige momenten lijkt het eerder alsof ieder in-game model volledig opnieuw is gemaakt in plaats van dat deze puur een opfrisbeurt hebben gekregen. Deze nieuwe details zitten niet alleen in de modellen maar ook in animaties. Iets wat bijvoorbeeld ook vernieuwd is, is hoe water van regen van Samus haar arm cannon af loopt. Als je cannon naar beneden gericht is loopt het richting de punt, als je omhoog richt, gaat het naar je arm toe. Hoewel dit op zich niet hele bijzondere effecten zijn, is het een duidelijk voorbeeld dat Retro Studios aan bijna alle details heeft gedacht. Mocht je exacte vergelijkingen van de grafische aanpassingen willen zien, raad ik de video van GameXplain aan.

Wat in mijn opzicht wel nog wat beter had gemogen zijn trage elementen zoals het unmorphen uit een Morph Ball. De animatie zoomt eerst uit, laat je unmorphen en zoomt dan weer in op de first-person weergave. Dit duurt wat aan de lange kant en voelt als iets wat laden verbloemt. Het lijkt mij dat zoiets niet nodig is voor de Switch. De animatie is slim gedaan zodat je niet zomaar van point of view verandert, maar had wel wat versnelt mogen worden.

Besturing voor alle wensen aangepast

Prime is oorspronkelijk voor zowel de GameCube als Wii verschenen met voor beide versies andere besturingsopties. De Switch-versie heeft weer een nieuwe optie, maar laat spelers ook voor klassieke methodes kiezen. Zelf heb ik de game veel in handheld mode gespeeld (OLED maakt de game namelijk nog mooier) en met alle opties denk ik dat de nieuwe manier voor de Switch het beste werkt. Sowieso in handheld mode. De GameCube ‘Classic Controls’ voelen namelijk verouderd aan en in handheld werkt de motion besturing niet helemaal fijn. De nauwkeurigheid ontbreekt hier en voor iets waar je wilt richten is dat toch wel een gemis. Met Skyward Sword was dit niet zo exact dus zorgde voor minder problemen. Je hebt in elk geval genoeg keus als speler.

Diverse vijanden houden de game fris

Een ander onderdeel waar de game schijnt zijn de gevechten. Welke besturing je ook zelf kiest, het blijft geweldig om weer een stel aliens overhoop te knallen. Niet alleen is de game namelijk erg intuïtief qua besturing hierin, maar ook zorgt de grote diversiteit aan aliens dat het nooit gaat vervelen. Ze hebben allemaal een andere aanpak nodig. Voor degenen onder ons die minder goed zijn in shooters is het mogelijk gebruik te maken van de target lock optie om meer te focussen op één vijand in plaats van echt te mikken. Dit gecombineerd met het snel kunnen wisselen van wapens maakt het één van de makkelijkst te leren schietbesturingen.

Backtracken blijft leuk

Net als een 2D Metroid zul je in Prime regelmatig terug gaan naar vorige gebieden. Nieuwe krachten geven je namelijk meer mogelijkheden en routes die je kunt nemen. Waar je een kwartier geleden nog niet heen kon, kan je nu opeens wel heen. Je kunt paden vrij maken, of je kunt juist warme gebieden bezoeken zonder te verbranden. Dit maakt het leuk om oude werelden te bezoeken.

Conclusie

Hoewel lang niet alles even goed gaat ,zoals de in mijn mening te lange animatie wanneer je unmorphed, is het spel als geheel een enorm fijne ervaring. Of je nu op de tv of in handheld speelt, de gameplay is enorm soepel. De motion besturing in handheld mode zou ik afraden, maar anders dan dat is Prime Remastered 100% een aanrader voor nieuwkomers en oude bekenden van de serie.

+ Visueel enorm verbeterd

+ Verhaal is tijdloos goed

+ Het verkennen van werelden verveelt nooit

+ Geweldige gevechten – Scannen van omgevingen voelt als tijdverspilling

– Motion werkt in de handheld mode niet echt fijn

.

DN-Score: 9,5