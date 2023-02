Kirby’s Return to Dream Land Deluxe krijgt een uitgebreide overview trailer

Bekijk 'm hier!

Eerder deze week ontving Kirby’s Return to Dream Land Deluxe een korte video waarin we heel snel zagen wat je allemaal in het platformspel kunt doen. Uiteraard heeft de game nog veel meer te bieden en daarom is er zojuist een overview trailer op het YouTube Kanaal van Nintendo of America geplaatst. Hierin zijn onder andere de nieuwe kopieerkrachten en minigames te zien. Ook zal de gloednieuwe epiloog natuurlijk niet ontbreken in de video. De titel gaat vanaf 24 februari voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, al is het spel natuurlijk ook fysiek verkrijgbaar. Om deze titel te downloaden heb je 5 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Kirby’s Return to Dream Land Deluxe moet jij als Kirby Magolor helpen zodat hij kan terugkeren naar zijn eigen planeet. Naast onder andere zwaard en zweep als kopieerkracht verschijnt voor het eerst de mecha. Als mecha kan je van op een afstand vijanden neerschieten of van dichtbij ze neerslaan met jouw ijzersterke vuisten. Daarbij is het mogelijk om dit spel met tot vier spelers in lokale coöp te spelen. Naast dit avontuur bevat deze game ook een grote collectie aan minigames, met onder andere als nieuwe minigame Magolors zoekboeken of als oude bekende samoerai-Kirby. Ook deze minigames zijn net als het avontuur zelf speelbaar met 1 tot 4 spelers.

Ben je benieuwd geworden naar Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en wil je weten wat het spel allemaal te bieden heeft? Bekijk dan onderstaande overview trailer!