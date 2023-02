Elderand is vanaf nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en ruim 15 minuten aan gameplaybeelden!

Sinds vorig jaar oktober is het bekend dat het actie-platformspel van ontwikkelaars Mantra en Sinergia Games uitgever Graffiti Games, Elderand, naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels is het wachten op de game eindelijk voorbij, want vanaf nu is deze titel namelijk te spelen op de Nintendo Switch. Het spel gaat normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar tot 23 februari krijg je 15% korting op jouw aankoop. Om de game te downloaden heb je volgens de Nintendo eShop 3 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. Wist je trouwens al dat wij Elderand maar liefst drie keer mogen weggeven aan onze lezers? Mocht je graag kans willen maken om te winnen, klik dan hier!

Elderand is een actie-platformspel met RPG-elementen waarin alleen de sterken zullen overwinnen tijdens gevechten tegen angstaanjagende wezens. Je gebruikt verschillende wapens zoals zwepen, zwaarden en bogen, maar natuurlijk ook jouw vaardigheden om je metaal voor te bereiden tegen eindbazen. In de game verken je een verwrongen wereld, welke vol zit met duisternis en waanzin, en reis je naar de vele hoeken van dit gevaarlijke land. Bovendien zijn er meer dan 60 verschillende soorten vijanden en kun je in deze Metroidvania verloren brieven verzamelen.

Ben je benieuwd geworden naar Elderand? Bekijk dan onderstaande releasetrailer en gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players!