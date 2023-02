Zo is het nummer Clickbait uit Splatoon 3 opgenomen in de studio

Zet jouw koptelefoon op of jouw speakers aan en geniet van de band C-Side!

Als je aan een spel denkt, denk je misschien aan de personages, de gameplay of misschien wel het uiterlijk. Toch is een belangrijk onderdeel van een game ook de muziek. Uiteraard wordt deze muziek door mensen gecomponeerd. In onderstaande video, die Nintendo vandaag heeft geüpload, kun je zien hoe de band C-Side het nummer Clickbait heeft opgenomen in de studio. Zoals je in de video kunt zien komen er aardig wat instrumenten en artiesten aan te pas. Misschien wist je het nog niet, maar de geluiden die de Inklings en Octolings maken worden daadwerkelijk ingezongen door echte mensen. Gaaf toch?