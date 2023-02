Vanavond om 20:30 uur: Livestream met Nintendo Switch Sports

Speel en praat woensdagavond mee met de community tijdens een gloednieuwe livestream.

Update: door omstandigheden is de livestream vertraagd. Hou onze Discord in de gaten voor meer informatie.

Begin dit jaar zijn we begonnen met het organiseren van livestreams waarbij jullie gezellig mee kunnen gamen én praten. En waar we begin januari met z’n allen gezellig Mario Kart 8 Deluxe hebben gespeeld, gaan we dat aanstaande woensdag doen met Nintendo Switch Sports! De livestream vindt aanstaande woensdag, 15 februari 2023, vanaf 20:30 uur plaats op ons Twitch-kanaal. Om 20:15 uur komen we alvast samen op Discord zodat we tijdig kunnen beginnen! Meepraten kan in de voicechat of in het event chatkanaal. Uiteraard vinden we het erg gezellig als je meepraat met onze community!

Laat ons weten of je erbij bent!

Dan kunnen we rekening houden met het aantal deelnemers. Maak dit kenbaar via deze link!

Ga voor de DN wisseltrofee!

Degene die aan het eind van de livestream het meeste aantal punten heeft verdient krijgt de wisseltrofee in de vorm van een unieke Discord-rol. Door het te gekke kleurtje zal iedereen op Discord kunnen herkennen dat jij een van de livestream-winnaars bent!.