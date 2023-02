Riot Forge toont games die in 2023 naar Switch komen

Het League of Legends-universum groeit.

Riot Forge, een dochteronderneming van Riot Games, heeft een video vrijgegeven met aankomende Switch-games. Het gaat om 3 titels die zich afspelen in het populaire League of Legends-universum. Alle drie de titels staan gepland voor 2023. Bekijk de video hier:

Riot Forge is de uitgever van LoL-spellen die door andere studio’s dan Riot Games worden gecreëerd. De games hebben allen de subtitel ‘A League of Legends Story’. Hextech Mayham en Ruined King zijn in 2021 uitgekomen en Riot Forge verwacht er dit jaar 3 titels aan toe te kunnen voegen:

Song of Nunu: a League of Legends Story

Song of Nunu is een single-player-game waarin de speler als de jonge Nunu op zoek gaat naar zijn verloren moeder. De bevroren wereld Freljord zit boordevol gevaren en puzzels die je samen met je yeti-vriendje moet confronteren. Song of Nunu wordt ontwikkeld door Tequila Works, bekend van RiME.

CONV/RGENCE: a League of Legends Story

Ekko is een bekend personage voor League of Legends-spelers. Deze jongeman kan de tijd beïnvloeden om zo de wereld naar z’n hand te zetten. Een actievolle 2D-platformer met parkour-elementen die wordt ontwikkeld door Double Stallion, bekend van o.a. Speed Brawl.

The Mageseeker: a League of Legends Story

Deze prachtige pizel-art-game draait om de Mageseekers, magiërs die er alles aan doen om magie te verbannen. The Mageseeker wordt ontwikkeld door Digital Sun, bekend van Moonlighter.

Kijk jij ernaar uit om te verdrinken in de lore van League of Legends? Laat ons in de comments weten of je van plan bent deze games op jouw Switch te spelen.