Nintendo doet Breath of the Wild-uitbreidingspas in de aanbieding

Kun je mooi nog even inkomen voordat Tears of the Kingdom uitkomt.

Drie maanden voor de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geeft Nintendo de vorige game nog wat liefde. De uitbreidingspas voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild is t/m 19 februari 2023 (aanstaande zondag!) in de aanbieding. Normaal kost de pas €19,99, nu €13,99!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is inmiddels alweer bijna 6 jaar oud. Na de release van de game op 3 maart 2017 konden we nog met 2 DLC-pakketten aan de slag die beiden in de uitbreidingspas zitten.

Je leest alles over de uitbreiding op de game-pagina van Nintendo, maar om je geheugen op te frissen, kun je hier de trailer nog een keer bekijken:

Heb jij de DLC gekocht toen het uitkwam in 2017? Of loop je nog achter? Dit is hét moment om het volledige verhaal van Breath of the Wild te ervaren, net op tijd voor Tears of the Kingdom.