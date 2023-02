Maak kans op toffe prijzen met ons Fall Guys-event op 18 februari!

Game mee met de community en maak kans op leuke prijzen!

Wist je al dat we op onze Discord-server elke dag een event organiseren waarbij we samen met de community gamen en praten? Aankomende zaterdag maken we dit extra leuk voor jullie, want tijdens ons Fall Guys-event maak je dan kans op verschillende leuke prijzen! Zaterdag 18 februari kun je zowel in de ochtend, middag als avond meedoen aan een van de Fall Guys-toernooien. Doe je aan minimaal één van de events mee? Dan maak je automatisch kans op een van de prijzen!

Wat kun je winnen?

Onder alle deelnemers die aan minimaal één van de drie toernooien hebben meegedaan (een uur per event), verloten we willekeurig de volgende drie prijzen:

1x Nintendo Switch eShop tegoed ter waarde van 15 euro

1x de game BlazBlue Cross Tag Battle (digitale code)

1x de game Tiny Troopes Joint Ops XL (digitale code)

De toernooien duren telkens één uur en vinden op 18 februari om de onderstaande tijden plaats. Mocht je nog geen lid zijn van onze Discord-server, klik dan hier of op onderstaande Discord-button.

Ochtend om 11:00 uur

Middag om 15:00 uur

Avond om 19:00 uur

Lees je ook de spelregels even door?

Redactionele crew op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Om kans te maken op een van de prijzen moet er aan minimaal één van de events (gehele duur van event) worden deelgenomen. Heb je het hele event deelgenomen? Dan komt jouw Discord-naam in de pot waaruit de winnaars worden getrokken. Daily Nintendo erkent geen enkele vorm van aansprakelijkheid als gevolg van de prijsvraag.