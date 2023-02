Ga op 28 februari aan de slag met het eerste deel van de Splatoon 3-uitbreidingspas

Eind deze maand is het al zover!

Vorige week donderdag werd er tijdens de Nintendo Direct bekendgemaakt dat Splatoon 3 DLC gaat krijgen. Hoewel er gezegd werd dat dit pas in de lente zou gebeuren, is het inmiddels duidelijk dat de eerste set van de uitbreidingspas later deze maand al zal verschijnen. Zoals je in de tweet van Nintendo Nederland onderaan dit artikel kunt zien gebeurt dit al op 28 februari.

Zoals eerder al aangekondigd kunnen spelers opnieuw terugkeren naar de stad Inkopolis. Hier staan de Squid Sisters op jou te wachten om de Splatfests nog verser te maken. Bovendien krijg je bij aankoop van de uitbreidingspas maar liefst 123.000 in-game-geld, welke je kunt uitgeven aan te gekke spullen. Ook zitten er drie voedselcoupons voor dubbele ervaringspunten en één van elke drankcoupon inbegrepen in de DLC. De Splatoon 3-uitbreidingspas gaat voor een bedrag van €24,99 over de toonbank.

🚨 Attentie, Inklings en Octolings!



Ga naar Inkopolis met de eerste set DLC van de #Splatoon3-uitbreidingspas, die wordt uitgebracht op 28 februari!



Uitbreidingspas kopen: https://t.co/nthUn3HM3i pic.twitter.com/rVP3hA6a1T — Nintendo Nederland (@NintendoNL) February 15, 2023

Kijk jij uit naar het eerste deel van de Splatoon 3-uitbreidingspas? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!