[Review] Theatrhythm Final Bar Line – Een perfecte melodie

Een game vol Final Fantasy-muziek, is dat een succes? Je leest het hier!

Theatrhythm maakte zijn entree op de Nintendo 3DS. In die tijd stond de serie al bekend als dé manier om te genieten van alle bekende Final Fanatsy-deuntjes. Op 16 februari 2023 verschijnt het nieuwste deel in de serie voor de Nintendo Switch. Theatrhythm Final Bar Line belooft opnieuw een prachtige collectie aan liedjes te zijn met daarbij de kenmerkende Theatrhythm-gameplay. Of dit deel net zo vermakelijk is om te spelen, lees je in onze review.

Ritmegevoel

In Theatrhythm Final Bar Line moet je eerst alle liedjes zien vrij te spelen in de modus Series Quest. De game bevat 385 liedjes uit meer dan 40 verschillende games. Dit valt ook gelijk op wanneer je de game opstart. De liedjes zitten onderverdeeld in de desbetreffende game of serie. Zo heb je onder andere de Final Fantasy-games, Dissidia Final Fantasy-series en Final Fantasy Tactics. Elke titel bevat meerdere stages en dus liedjes. Een liedje speel je vrij door de bijbehorende stage te voltooien.

De liedjes zijn onderverdeeld in Field Music Sequence, Battle Music Sequence en Event Music Sequence. In FMS heb je te maken met een notenbalk, die op en neer beweegt naarmate het liedje vordert. Het lastige hieraan is dat je de notenbalk constant moet volgen, maar dat is natuurlijk onderdeel van het plezier. In BMS zijn er vier notenbalken waar je tegelijk op moet letten. Dat is hectisch, zeker omdat noten op verschillende balken tegelijk komen en je dus meerdere knoppen tegelijk moet indrukken. EMS heeft daarentegen vooral de nadruk liggen op de film die zich op de achtergrond afspeelt. De muzieknoten zijn van ondergeschikt belang, maar zijn wel in bepaalde mate aanwezig.

Verschillende noten, verschillende knoppen

Tijdens een liedje komen er verschillende noten langs. Waar je op de 3DS nog gebruik maakte van de stylus, is de besturing nu volledig via de knoppen. Dit is niet zo simpel als dat het lijkt, want je moet regelmatig bijna vier vingers tegelijk gebruiken. Voor wie dat te lastig is, is er de optie om het op Simple te spelen in plaats van Standard. In Simple hoef je niet meerdere knoppen tegelijk in te drukken en is het voldoende om er slechts eentje in te drukken. Voor mij is Simple fijn om de hogere moeilijkheidsgraden van de liedjes te oefenen, zodat ik hem daarna op Standard kan halen.

De rode noten moet je eenmaal indrukken. Groene noten moet je vasthouden en in FMS meebewegen met de notenbalk. Gele noten hebben weer een pijl. Dat betekent dat je met de stick de richting van de pijl op moet bewegen. Doordat er zo’n verscheidenheid aan noten is en je soms beide sticks tegelijk moet gebruiken, had ik al snel mijn gewenste positie op de knoppen gevonden. Twee vingers op ZL en ZR en mijn duimen op de sticks, op die manier kon ik zelfs de hogere moeilijkheidsgraden aan.

Niet alleen een rhythmgame

Naast de rhythmgame is er nog een element, namelijk een RPG. Bij elke titel speel je bijbehorende personages vrij die je kan gebruiken tijdens de liedjes. De personages voeren dan op de achtergrond vele gevechten uit, maar let wel op je HP. Als je team niet zo sterk is en jij niet zo goed bent waardoor je veel noten mist, dan kan het zomaar game over zijn. Dit merk je vooral op hogere moeilijkheidsgraden, omdat de kans veel groter is dat je daar noten mist. Een goed gebalanceerd team kan er voor zorgen dat je toch een liedje af kan maken, waar dat met een laag level team niet mogelijk is.

Elke stage heeft een quest die je in die stage moet halen. De moeilijkheid varieert daarvan sterk. Het kan gaan om een bepaald personage in je team of het verslaan van een vijand met een bepaald type aanval. Persoonlijk zag ik in het begin echt niet het nut van dit RPG-element, voor mij hoeft dat niet zo in een rhythmgame. Maar naarmate ik verder speelde, merkte ik wel hoe leuk ik het vond om mijn team aan te passen en lastige quests te halen. Wel had het gedeelte rond het opbouwen van je team wat uitgebreider mogen zijn qua uitleg vind ik. Het is nu vooral zelf uitzoeken hoe je je team moet opbouwen om specifieke quests te halen.

Een nadeel vind ik wel dat de aanvallen die personages doen jou regelmatig afleiden van de noten. De flitsen zijn hinderlijk en verhinderen daardoor soms het zicht. Dit heeft me al meerdere keren een gemiste noot opgeleverd. Een noot missen is nooit leuk, maar door iets waar je zelf niets aan kan doen voelt wat onrechtvaardig.

Andere modi

In de modus Music Stages kan je de liedjes die je in Series Quest hebt vrijgespeeld opnieuw spelen. Of als je met zijn tweeën een liedje wil spelen, dan is dat ook mogelijk. Verrassend genoeg werkt dat vrij goed. Dan is er nog een modus waar ik weinig over kan zeggen, Multi Battle. In die modus speel je met vier mensen online tegen elkaar in een liedje. Helaas ben ik niemand tegengekomen in mijn reviewperiode en kan ik hier dus niet mijn oordeel over geven.

In het museum kan je de CollectaCards die je hebt verzameld tijdens het spelen van liedjes bekijken. Zelfs na tien uur spelen ben ik bij lange na nog niet in de buurt om de collectie compleet te maken. Daarnaast is dit de uitgelezen plek om heerlijk van de muziek te genieten zonder zelf moeite te doen.

De muziek is top

Ik heb amper een Final Fantasy-game gespeeld en heb daardoor ook geen nostalgische gevoelens voor de muziek. Inmiddels heb ik ruim 10 uur in Theatrhythm zitten en ik kan wel zeggen dat ik van de muziek ben gaan houden. De muziek is meeslepend, theatraal en soms heel kwetsbaar. Het weet je altijd op een bepaalde manier te raken, wat ik niet had verwacht. Het enige wat ik wel jammer vind is dat er aardig wat DLC gepland staat voor deze game. Ik wil namelijk graag alle liedjes hebben die beschikbaar zijn voor deze titel, maar daardoor gaat de prijs van €59,99 wel naar €109,99. Daarvoor krijg je wel ruim 500 liedjes in totaal.

Conclusie

Theatrhythm Final Bar Line is een fantastische rhythmgame en geeft je veel waarde voor €59,99. Wel is het wat jammer dat er aardig wat DLC is aangekondigd, waardoor je voor €59,99 niet alle liedjes krijgt. De gameplay werkt goed en er is niks op aan te merken. Hooguit dat er wat meer uitleg mag zijn over het RPG-element. Al met al is Theatrhythm Final Bar Line absoluut een aanrader voor fans van Final Fantasy en rhythmgames.

+ Grote keuze aan liedjes

+ FMS, BMS en EMS zorgen voor voldoende afwisseling

+ Besturing werkt top

+ RPG-element zorgt voor een leuke twist

– Achtergronden kunnen je soms afleiden

– Er is naast de game een berg DLC te koop; je hebt dus niet alle liedjes voor €59,99

DN-score: 8,5