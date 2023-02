Launch trailer voor Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Meer dan 50 uur aan verhaal en dungeon crawling

Vorig jaar kregen we een release date en trailer voor deze dungeon crawler, en nu met de release datum om de hoek krijgen we de launch trailer al te zien.

Het spel is niet ‘nieuw’ en kwam in 2021 al uit in Japan, voor ons hier in het westen is het spel wel nieuw en belooft het een diepgaand en verhaalrijk avontuur. Je speelt als een geest die is opgeroepen door Madame Marta. Samen met haar assistent Eureka en een leger van marionetten die door zielen worden aangedreven duik je het labyrint in. In een avontuur met meer dan 50 uur aan exploratie en een grote cast aan verschillende karakters kun je de geheimen van het Labyrinth of Galleria proberen te ontaarden.

Het spel is dus bijna uit en kun je vanaf 17 februari gaan spelen. Ben jij overtuigd door de trailer of groot fan van dungeon crawlers? Laat het hieronder weten.