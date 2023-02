Blanc is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer!

Het is inmiddels alweer ruim zeven maanden geleden toen Blanc eind juni voor de Nintendo Switch werd aangekondigd tijdens een Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. Gelukkig hoeven Switch-bezitters niet veel langer op het avonturenspel te wachten aangezien het spel later vandaag beschikbaar zal zijn op Nintendo’s hybride console. De game van ontwikkelaar Casus Ludi en uitgever Gearbox Publishing gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank. Om deze titel te downloaden heb je een niet al te grote 1,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig op jouw Switch.

In Blanc speel je als een hert of een jong wolfje die hun weg naar huis moeten vinden in een besneeuwde wildernis. Dit doel zul je bereiken door puzzels op te lossen In de hanggetekende, zwart-witte wereld van het spel. Zowel de wolf als de vos hebben unieke eigenschappen die benodigd zijn voor het oplossen van deze puzzels. In de wereld zal ook een volledig tekstvrij verhaal worden vertelt. De game is zowel offline als online in co-op speelbaar. Gaat het jouw lukken om goed samen te werken?

Ben je benieuwd geworden naar Blanc? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!

Tevens is er ook een ander soort trailer uitgebracht waarin je mensen het spel alvast ziet spelen. Deze is hieronder te bekijken.