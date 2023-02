Probeer Katamari Damacy REROLL voor een week lang gratis uit met Games Op Proef

Probeer vanaf maandag 20 februari een week lang Katamari Damacy REROLL gratis uit!

Het is inmiddels alweer ruim vier jaar geleden toen Katamari Damacy REROLL verscheen op Nintendo’s hybride console. Het spel is dus al enige tijd uit, maar nog niet iedereen heeft de kans gekregen om met de volledige game aan de slag te gaan. Hoewel deze titel ook een demoversie heeft, kun je daarmee natuurlijk niet alle levels uitproberen. Gelukkig geeft Nintendo zo nu en dan alle Nintendo Switch Online-leden de mogelijkheid om bepaalde games tijdelijk gratis uit te proberen en binnenkort gebeurt dat met Katamari Damacy REROLL!

In Katamari Damacy speel je als The Prince of All Cosmos. Zijn vader, de koning, heeft in een nogal verwarde bui alle sterren in het heelal verwoest. Het is aan jou om nieuwe sterren te maken. Hoe je dit doet? Door een heleboel willekeurige objecten op te rollen in een bal, binnen een tijdslimiet en met verschillende specifieke opdrachten.

Katamari Damacy REROLL gaat normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar is vanaf 20 februari om 10:00 uur tot 26 februari 23:59 uur volledig gratis te spelen. Bovendien ontvangen Switch-bezitters maar liefst 100 platina punten als je deelneemt aan dit evenement (en dat geheel gratis!). Deze punten kun je vervolgens gebruiken om afbeeldingstukjes te ontvangen, welke je kunt combineren tot jouw eigen profielafbeelding voor de Nintendo Switch.

Ben je benieuwd geworden naar Katamari Damacy REROLL? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!

Ben jij van plan Katamari Damacy REROLL een kans te geven? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!