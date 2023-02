Loodgieter nodig? Bel de Mario Bros.!

Alleen in de VS helaas.

Heb jij last van Koopa’s in jouw riolering? Lijkt de schimmel in de kelder iets te veel op Goomba’s? Dan zit er maar één ding op! Schakel de Mario Bros. in voor al jouw loodgieterszaken via Super Mario Bros. Plumbing!

We moeten nog wachten tot april, maar Illumination, Universal en Nintendo zijn officieel aan hun virale marketingcampagne begonnen. We hebben het uiteraard om The Super Mario Bros. Movie die nu wel met een hele bijzondere campagne is begonnen. Via de site zijn de Mario Bros. te bereiken, maar helaas alleen als je in de VS woont.

Neemt niet weg dat wij kunnen genieten van een bijzonder goed uitgewerkte reclame. Eens kijken of jullie herkennen wat de inspiratie is geweest voor deze commercial 😉

Gaat dit om een te vroeg gelanceerde Super Bowl-reclame? De finale van het Amerikaanse Football-toernooi van de NFL gaat altijd gepaard met bombastische optredens en grote reclames. Heel Amerika lijkt naar de show te kijken, waardoor vooral filmstudio’s hun belangrijkste releases showen met nieuwe trailers.

Wij zijn in ieder geval ‘Hooked on the brothers’!