Gameplay voor puzzel avontuur Rob Riches

Lekker onderuit op de bank op zoek naar verloren schatten

Deze week kregen we Rob Riches op de Switch. Deze rustgevende puzzelgame van Megapop waarin je oude tempels doorzoekt op weg naar verborgen schatten. Je speelt op een duidelijke grid door verschillende werelden heen. Twee daarvan kun je zien in de gameplay.

Het spel belooft steeds meer uitdaging hoe verder je komt. En niet alleen dat, maar naast het optimaal oplossen van de puzzels zijn er ook verborgen geheimen in de levels waar je naar op zoek kunt gaan. Bekijk hieronder 19 minuten aan gameplay om een goed beeld te krijgen van het spel en hoe de puzzels werken. Je kunt Rob Riches kopen in de eShop voor €8,99. Is dit iets voor jou om lekker mee op de bank te ploffen? Laat het hieronder weten.