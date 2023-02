[DN’s Five] De beste soundtracks van de SNES

Wat vinden jullie van deze DN’s Five reeks over videogame soundtracks? Zitten jullie al dagen te wachten op het volgende Nintendo systeem? Vandaag is het namelijk de beurt aan de Super Nintendo Entertainment System (SNES). De opvolger van de NES kwam naar Europa in 1992 en was in alle opzichten verbeterd. Daar hoorde ook betere muziek bij, maar wat was het moeilijk om er maar vijf te kiezen.

5: Chrono Trigger – Intro

Spijtig genoeg staat deze game nog op de planning om te spelen. Wij hebben thuis nooit een SNES gehad en ik ben daar vandaag de dag nog steeds verdrietig om. Gelukkig maak ik dankzij de SNES mini en de online SNES bibliotheek op de Nintendo Switch wel een flinke inhaalslag. Chrono Trigger staat hoog op de lijst om te spelen, al staat de muziek al veel langer in een playlist van mij. Met name het intro, daar kan ik echt van genieten. Ik kan mij de nostalgie voor sommigen goed voorstellen.

4: F-Zero – Big Blue

Wat een prachtige game is F-Zero op de SNES. Hoe gaaf zou het zijn om een waardige versie te zien op de Nintendo Switch? Deze soundtrack kent iedereen natuurlijk, toch? Al is het maar de Mario Kart 8 Deluxe variant. Daar kan ik zo intens van genieten.

3: The Legend of Zelda: A Link to the Past – Dark World

Deze soundtrack is voor het eerst gebruikt in A Link to the Past, maar kreeg genoeg andere versies in latere games en spin-offs. Uiteraard is er in deze game nog heel veel andere gave muziek, maar Dark World voegde voor mij heel veel sfeer toe. Wat vinden jullie de mooiste soundtrack van A Link to the Past? Ik kon bijna niet kiezen. Kakariko Village krijgt van mij alvast een eervolle vermelding.

2: Donkey Kong Country – Gang-Plank Galleon

David Wise heeft zoveel ontzettend mooie composities geschreven, waaronder veel voor de Donkey Kong Country games. Gang-Plank Galleon staat bij mij hoog op de lijst, helemaal door de toffe versie in Super Smash Bros. Ultimate. Iconische gamereeks, iconische muziek, iconische componist. Makkelijke optelsom.

1: Super Mario World 2: Yoshi’s Island – Flower Garden

Voor mij is dit wel een stukje nostalgie hoor. Hoewel wij zelf geen SNES hadden thuis, waren er natuurlijk wel vrienden die er een hadden. Super Mario World 2: Yoshi’s Island hebben wij helemaal kapot gespeeld. Ja, we wisselend ook wel eens af met Donkey Kong, Zelda en F-Zero, maar toch was Yoshi’s Island onze favoriet en niet zonder reden. De muziek in deze game is echt zo herkenbaar en blijft direct in je hoofd zitten. Flower Garden is een persoonlijke favoriet, maar ik hoor ook hier natuurlijk graag jullie alternatieven.

Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van mijn DN’s Five over de SNES. Laat vooral weten welke nummers bij jou herinneringen naar boven brengt. Final Fantasy, Super Metroid, Secret of Mana haalden de lijst allemaal net niet. Check hier trouwens mijn lijst van de Game Boy, aanrader!