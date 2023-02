[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 7

Wij zetten wekelijks de releases voor je op een rijtje

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Theatrhythm Final Bar Line

Verschijnt op: 16 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Theatrhythm Final Bar Line is een rhythm game die helemaal in het teken staat van Final Fantasy. De game zit vol met de populairste muziek uit de franchise, met muziek uit 48 games. Dat komt neer op zo’n 385 nummers! Druk op de maat van de muziek de toetsen in, terwijl je een party levelt die aan de onderkant van het scherm vijanden verslaat. De besturing is misschien makkelijk te leren, maar er zijn vier verschillende niveaus aanwezig voor nog meer plezier. Daarnaast kun je met maximaal vier spelers online spelen door middel van Multi Battles waarin iedereen samenspeelt. Verder zijn er nog twee pakketen verkrijgbaar met nog meer muziek uit anders games van Square Enix. Denk bijvoorbeeld aan de SaGa, Mana, World Ends with You en NieR franchises. Daar hangt helaas wel een prijskaartje aan. Zo is de Digital Deluxe Edition €89,99, en kost de Premium Digital Deluxe Edition zelfs €109,99.

Elderand

Verschijnt op: 16 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Elderand is een retro geïnspireerde actie-platformspel met RPG-elementen waarin alleen de sterken zullen overwinnen. Gebruik verschillende wapens om de meest gruwelijke monsters te verslaan, waarin glorie en rijkdom wachten op diegenen die het vereiste bloed en lef kunnen vergieten om het te verzamelen. Gebruik zwaarden, zwepen en bogen, maar natuurlijk ook jouw eigen vaardigheden om je metaal voor te bereiden tegen eindbazen. In de game verken je een verwrongen wereld, welke vol zit met duisternis en waanzin, en reis je naar de vele hoeken van dit gevaarlijke land. Bovendien zijn er meer dan 60 verschillende soorten vijanden en kun je in deze Metroidvania verloren brieven verzamelen.

Tales of Symphonia Remastered

Verschijnt op: 17 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Tales of Symphonia is een zeer populaire JRPG, die in 2004 uitkwam op de Gamecube. De game heeft nu een remaster gekregen, waarbij vooral het grafische aspect en enkele gameplay elementen onder handen genomen zijn. Het verhaal van Tales of Symphonia speelt zich af in een in een wereld die langzaam doodgaat. Maar niet getreurd, legendes zeggen dat er een Chosen One zal zijn die een tocht zal maken door het land om de wereld nieuw leven in te blazen. Jij bent vrienden met de Chosen One, en samen ga je op avontuur. Het verhaal lijkt voor de hand liggend, maar hoe verder je gaat hoe dieper het verhaal, en des te moeilijker het wordt om goed en kwaad uit elkaar te houden.

Wat verder verschijnt in de week van 13 tot en met 19 februari:

14 feb. 2023: Blanc – €14,99

14 feb. 2023: Ten Dates – €15,99

14 feb. 2023: Sky Bros. – €7,99

14 feb. 2023: Souls of Chronos – €18,99

14 feb. 2023: Chess Maiden – €5,99

15 feb. 2023: Pocket Witch – €4,99

16 feb. 2023: Montezuma’s Revenge: 8-bit Edition – €10,99

16 feb. 2023: OverShoot Battle Race – €7,99

16 feb. 2023: Dust & Neon– €28,99

16 feb. 2023: Geometric Sniper: Blood in Paris – €2,99

16 feb. 2023: Lucie’s Potager – €19,50

16 feb. 2023: Hopping Girl Kohane EX – €23,99

16 feb. 2023: The Legend of Gwen – €19,99

16 feb. 2023: Verdict Guilty – €8,99

16 feb. 2023: Sniper Strike 3D: Secret elite mission warfare ghost squad– €4,99

16 feb. 2023: Ein’s Sword – €3,00

16 feb. 2023: W.A.R.P. – €4,99

16 feb. 2023: Prizma Puzzle Prime – €4,49

17 feb. 2023: Labyrinth of Galleria: The Moon Society – €49,99

17 feb. 2023: Gigantosaurus: Dino Kart – €39,99

17 feb. 2023: Rise of Fox Hero – €4,99

17 feb. 2023: Rooftop Renegade – €17,59

17 feb. 2023: Dr Smart Space Adventure – €14,99

17 feb. 2023: Mosaic Chronicles Deluxe – €12,99

17 feb. 2023: CyberHeroes Arena DX – €4,99

17 feb. 2023: Piano: Learn and Play – €19,99

17 feb. 2023: 4×4 Offroad Driver 2– €12,99

17 feb. 2023: Non-Stop Space Probe – €1,99

17 feb. 2023: Tama Cannon – €1,99

