A Fox and His Robot verschijnt begin maart op de Nintendo Switch

Spring en sprint als in vosje door deze 2D-platformer!

Begin volgende maand kunnen Switch-bezitters aan de slag met een nieuwe 2D-platormer, genaamd A Fox and His Robot. Het spel is namelijk in de Nintendo eShop verschenen en daardoor is de releasedatum van 1 maart bekend. Ook weten we daardoor dat het actie-platformspel van ontwikkelaar en uitgever

Joshua Janik voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank gaat. Om de game te downloaden heb je 3,0 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig op jouw Nintendo Switch.

In A Fox and His Robot volg je het avontuur van Alpha, welke als één van de laatste vosjes op planeet Delta 7 leeft, waar hij probeert te ontsnappen aan Bio-Prison-9. In deze 2D-platformer spring en sprint je langs de beveiliging en laat je hun jouw platformvaardigheden zien. Bovendien is de game ook met z’n tweeën te spelen, waarin je lokaal met een vriend of vriendin de strijd aan gaat in dodelijke gevechten. Gaat het jou lukken om levend te ontsnappen aan deze vreselijke wereld?

Ben je benieuwd geworden naar A Fox and His Robot? Bekijk hieronder dan de allernieuwste trailer die vandaag is verschenen.