Stolen Realm in de planning voor de Switch

Deze hardcore RPG zal ook naar de Switch komen!

Stolen Realm is een tactische turn-based RPG die momenteel alleen nog op de PC te spelen is. De game is op steam in Early Access, maar komt eind dit jaar officieel uit. Ontwikkelaar Burst2Flame heeft vandaag bekend gemaakt dat de game op de officiële release ook naar de Switch komt. benieuwd naar de game? Naast dit nieuws kwam er afgeloepn week ook een verbetering naar de game. Hiervoor zijn enkele gameplaybeelden vrijgegeven. Deze beelden kun je hieronder bekijken.

Stolen Realm draait allemaal om het beleven van een avontuur zoals jij dat wilt. Het gebruikt dezelfde tactische systemen zoals je dat bijvoorbeeld bij Divinity: Original Sin ziet, en geeft er zijn eigen unieke draai aan. Zo nemen leden van je party en de vijanden hun beurten tegelijk, waardoor je op hele nieuwe dingen zult moeten letten dan bij een turn-based RPG. Dat, gecombineerd met een uitgebreid klassenssysteem zorgt ervoor dat je een personage precies kunt bouwen zoals jij wilt. Met meer dan 300 verschillende skills en 700 items die je kunt vinden kun je spelen wat je wilt!