Nieuwe trailer Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse

Tijd voor meer horror op de Switch!

Nog een maandje en dan kunnen we weer met een Fatal Frame game aan de slag. De game is een remaster van het origineel, dat in 2008 naar de Switch kwam. Als je dat niet bekend voorkomt is dat niet zo vreemd, de game is toentertijd alleen in Japan uitgegeven. Voor wie wil weten waar dit deel in de franchise over gaat hebben we goed nieuws, want Koei Techmo heeft eerder deze week een nieuwe story trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken. De game komt op 9 maart naar de Nintendo Switch.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse speelt zich 10 jaar na een mysterieuze verdwijning af. Tijdens een festival op Rōgetsu Isle, een eiland in het zuiden van Japan, verdwijnen vijf meiden op mysterieuze wijze. Uiteindelijk worden ze allemaal gered, maar blijken ze geen herinneringen meer aan het voorval te hebben. Het enige wat ze verbind is de herinnering aan een vage melodie en een gemaskerde vrouw die danste in het maanlicht. Nu, 10 jaar later, zijn twee van de vijf meiden op overleden. Ze worden gevonden met hun gezicht verborgen en in een tragische, huilende positie. De overige drie meiden besluiten terug te gaan naar het eiland, om daar het mysterie van hun verdwenen herinneringen en de tragische dood van hun vrienden op te lossen.