Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook releasedatum bekendgemaakt

Een game om van te smullen.

Dek de tafel en zet je bord maar vast klaar! Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook komt binnenkort uit op de Nintendo Switch. NIS America heeft op YouTube een nieuwe trailer uitgebracht, die je hieronder kan bekijken. Hierin tonen ze de gameplay van de game. Tevens heeft NIS America bekendgemaakt dat de game op 26 mei in Europa verschijnt.

Monster Menu: The Scavengers Cookbook is een dungeon crawler en tactische RPG. Hierin bouw je je eigen team en ga je op avontuur. Je verkent de vele dungeons, vecht met monsters en verandert ze in een heerlijke snack voor bij het kampvuur. Door het creëren van maaltijden wordt je team sterker en gaan je statistieken omhoog.

Krijg jij ook al honger van Monster Menu, en eet je liever een monster burger met ketchup of mayonaise? Laat het ons weten in de reacties.