Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg aangekondigd voor de Switch

Het allereerste deel uit de Atelier serie!

Afgelopen week was de eerste Nintendo Direct van het jaar te zien. Zoals jullie weten is deze grotendeels afgesteld per regio en kunnen deze nog aardig van elkaar verschillen. Zo ook deze keer. In de Japanse Nintendo Direct zijn verschillende games aangekondigd die niet interessant zijn voor het westen of hier niet naartoe komen, maar van enkele hebben we nu te horen gekregen dat ze toch een wereldwijde release hebben. Zo ook de Remake van Atelier Marie, de eerste game uit de Atelier franchise. Deze game moet deze zomer op de Switch verschijnen. Veel informatie erover is er nog niet, maar Koei Techmo zal er meer informatie over geven tijdens het Atelier Series 25th Anniversary Program #4. Dit evenement staat gepland op 20 februari. Benieuwd naar de game? Hieronder kun je de trailer uit de Direct bekijken. Deze is wel in het Japans.

Atelier Marie: The Alchemist of Salburg komt oorspronkelijk alweer uit 1997. De game verscheen toen op de playstation, maar kwam nooit naar het westen. Het origineel draaide om Marie, een 19e jarige student in het fictieve Salburg. Ze is een alchemist, maar is de slechtste student van haar klas. Ze is zelfs zo slecht dat ze bijna van school gestuurd wordt, maar een leraar bied haar een kans. Ze krijgt haar eigen workshop (Atelier) en heeft 5 jaar om iets fantastisch te produceren. Zal het haar lukken?