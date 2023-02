Zelda mocht uiteraard niet ontbreken!

Dit kan toch niet anders dan goed zijn?!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom was de afsluiter van de Nintendo Direct. Wat weet Nintendo ons toch lekker te maken. Alsof we naar een film aan het kijken zijn.

Veel gameplay en meer over het verhaal

Eindelijk zien we lange stukken aan gameplay, waarbij we veel nieuwe mogelijkheden zien. De motorische voertuigen zien er bijvoorbeeld fantastisch uit, maar ook manieren om voorwerpen te gebruiken lijkt vernieuwd te zijn. Genoeg om nog meer naar uit te kijken dus. Daarnaast zagen we nog verschillende omgevingen die bezocht werden met de bekende manieren zoals de paraglider of een paard. De gameplay beelden werden constant afgewisseld met delen uit het verhaal.

We kregen veel meer informatie te zien over de gebeurtenissen in Hyrule. Uiteraard blijft het plot nog mysterieus, maar we zien toch veel oude bekenden, als ook compleet nieuwe vijanden. De twijfel die toeslaat bij Zelda. De moeilijke omstandigheden waar Link zich in bevindt. Er gebeurt genoeg in die paar minuten. Mocht je geen tijd hebben gehad om de trailer te bekijken, dan raad ik je aan om hem minimaal twee keer af te spelen. Er is zoveel te zien! Wat Link daar toch boven de wolken uitspookt, blijft nog steeds een geheim. Waarschijnlijk zullen we daar pas achter komen als we op 12 mei de game opstarten.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verschijnt op 12 mei op de Nintendo Switch. Laat even weten of jou iets is opgevallen in de trailer. Misschien wel die prachtige Collector’s Edition. Naast de game krijg je in deze versie een steelbook, vier speldjes, een stalen poster en een artbook.

Vergeet trouwens niet om even te scrollen op onze website. Er waren zoveel toffe games te zien. Wellicht kom je er nog eentje tegen die je misschien alweer vergeten was. Denk bijvoorbeeld aan Samba de Amigo, Advance Wars of Disney’s Illusion.