We Love Katamari rolt naar de Switch

Rollen, rollen en nog eens rollen.

Deze bizarre rol-game krijgt een remaster op de Nintendo Switch. We Love Katamari: REROLL + Royal Reverie is één groot feest, toch?

Rol alleen, samen of tegen elkaar

Rollen staat centraal in deze game, dat heb je vast al opgemerkt. Het is eigenlijk te bizar voor woorden, want de hele wereld is namelijk op te rollen. De katamari moet groter en groter worden! Verzamel zoveel mogelijk objecten als je kunt, want falen is geen optie. Dan krijg je te maken met de furie van de koning! Deze remaster bevat naast een volledige grafische oppoetsbeurt, ook een extra stand, namelijk Royal Reverie.

Hier ontrolt zich het verhaal van de koning als jonge prins. Hij schijnt veel te hebben meegemaakt in zijn leven. In deze stand rollen we dus niet zomaar wat rond, maar komen er speciale uitdagingen naar ons toegerold. Verder is het in de game mogelijk om alles vast te leggen met de selfiecamera en kun je zelf een playlist maken met allerlei tracks uit We Love Katamari.

Op 2 juni barst het feest los, want vanaf dan is de game beschikbaar op de Nintendo Switch. Rollen maar!