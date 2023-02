Tron: Identity gameplay getoond

Ga op onderzoek uit in een nieuwe Grid.

Tijdens de Nintendo Direct heeft Bithell Games gameplay-beelden getoond van Tron: Identity. In deze mysterieuze thriller ligt een nadruk op het verhaal in het Tron-universum. Bekijk hier een wat screenshots:

Tron: Identity is een narratieve adventure-game in het Tron-Universum. In de Tron-films worden mensen een digitale wereld in gezogen waar zij gedwongen worden mee te doen aan gewelddadige toernooien. De game, geregisseerd door Mike Bithell (Thomas was Alone), lijkt het een stuk rustiger aan te pakken. Het is een adventure waar je dialogen moet aangaan met NPC’s om een mysterie op te lossen.

Tron: Identity staat gepland voor een release in april 2023.