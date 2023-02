Splatoon 3 krijgt een uitbreidingspas

Een oude hubwereld en een gloednieuwe singleplayer liggen op de loer!

Splatoon 3 is inmiddels al een aantal maanden uit en wordt sindsdien met veel plezier gespeeld. Na velen Splatfests en kleinere updates deed Nintendo gisteravond tijdens de Nintendo Direct dan eindelijk een boekje open over toekomstige updates voor deze populaire thirdperson shooter-franchise. Zo weten we nu dat Splatoon 3 uitbreidingspas krijgt, die vanaf vandaag al te koop is in de Nintendo eShop! De eerste golf van de uitbreidingspas verschijnt in de lente en hierin keren we terug naar Inkopolis uit de allereerste Splatoon. Wat deze iconische hubworld uiteindelijk aan de game zal toevoegen is echter nog niet duidelijk. Hier zullen we nog even op moeten wachten.

Buiten deze eerste golf zijn er ook al details bekend over de tweede golf van de uitbreidingspas. Deze bevat namelijk weer een heuse singleplayer modus, genaamd Side Order. Je zou deze kunnen vergelijken met de Octo expansion uit Splatoon 2. In de eerste beelden van Side Order, zien we een vreemd zwart-wit kleurenpallet dat we niet gewend zijn van Splatoon. Wat dit allemaal precies zal betekenen voor de gameplay is echter niet bekend. Wanneer Side Order precies zal verschijnen leren we ook pas op een later tijdstip. Bekijk de trailer hieronder: