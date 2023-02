Sea of Stars heeft een releasedatum

Demo is direct beschikbaar!

Tijdens de Nintendo Direct-presentatie heeft Sabotage Studio de releasedatum aangekondigd van Sea of Stars. De op retrogames gebaseerde Turn-based RPG staat gepland voor een release op 29 augustus 2023. En wat helemaal mooi is: er is direct een demo beschikbaar!

Sea of Stars is vorig jaar aangekondigd en werd direct geprezen om de grafische stijl van de game. Het ziet eruit alsof de Mana-games door geëvolueerd zijn in een turn-based RPG. Er ligt wel een nadruk op het timen van je aanvallen. Het lijkt er dus niet op dat je moeiteloos op de A-knop hoeft te drukken. Een kritiek die veel andere turn-based RPG’s krijgen.

Bekijk de prachtige graphics hier:

Dit is niet de eerste game van Sabotage Studio. Ze hebben hoge ogen gegooid met The Messenger; een actiegame die grafisch gezien ook inspiratie vond bij retrogames. Het was dus ook geen verrassing dat zij hun Kickstarter-goal voor Sea of Stars binnen 7 dagen binnen hebben gehaald.

GTa jij de demo een kans geven? Laat het ons weten in de comments.