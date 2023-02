Pikmin 4 laat veel van zich zien

Pikmin 4 komt eraan! En hoe!

Tijdens de Nintendo Direct van zonet, kreeg Pikmin 4 alle ruimte om zich te laten zien. De geruchten over een releasedatum waren trouwens niet waar, want Nintendo heeft zojuist een andere datum bekendgemaakt.

Bekende gameplay met een duister randje

Pikmin 4 leunt verder op het succesvolle eerdere deel uit de serie. De beelden zien er herkenbaar uit, in positieve zin overigens, want de grafische stijl blijft fantastisch. Je kunt de Pikmins weer voor allerlei klusjes inzetten. Iedere kleur Pikmin heeft zo zijn eigen vaardigheden en kwaliteiten. Zo kun je met een rode Pikmin iets brandbaar maken of met een lichtblauwe Pikmin delen van de wereld in ijs veranderen.

Naast het ontdekken van een gebied, komen er ook grotere bazen voorbij in de beelden. Die hebben een speciale aanpak nodig en vergt, zo lijkt het, een tactische blik. De bazen die getoond werden, zagen er uitdagend uit en maken erg nieuwsgierig naar meer.

We zagen grotendeels beelden die zich overdag afspeelden, echter sloot Pikmin 4 af met een stukje in de nacht. De ondersteunende muziek maakte het best een huiverige gewaarwording. Al met al kwam daar toch een verlossende releasedatum, namelijk 21 juli 2023. Zijn jullie klaar voor deze game?