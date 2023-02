Octopath Traveler 2 demo nu beschikbaar!

Klaar voor deze prachtige game?

We hebben het al vaak over deze game gehad, maar niet zonder reden. Wat is Octopath Traveler 2 toch weer een mooie game, vinden jullie niet?

Beelden zeggen meer dan woorden

Square Enix hoeft weinig woorden meer vuil te maken aan deze game. De release is om de hoek, de gameplay ziet er solide uit. Het is nu aftellen geblazen. Om al die dagen sneller te laten verlopen, kun je vanaf nu een demo downloaden met daarin de eerste uren uit de game. Mocht je op 24 februari echt aan de slag willen, dan is het mogelijk om deze al gespeelde uren mee te nemen.

Laten we vooral genieten van de mooie plaatjes en de korte laatste beelden uit de Nintendo Direct. Wie gaat er aan de slag met Octopath Traveler 2?