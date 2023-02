Metroid Prime Remastered is vanaf vandaag te downloaden in de eShop!

Ook zal er op 24 februari een fysieke versie van de game verschijnen!

Ja, ja je leest het goed! Na maanden speculeren kunnen we nu eindelijk bevestigen dat de geruchten over de Metroid Prime remaster eindelijk waar zijn. Want Metroid Prime Remastered is vandaag dan eindelijk aangekondigd tijdens de Nintendo Direct van 8 februari. De aankondigingstrailer is hieronder te bekijken. Ook is hierin direct bevestigd dat we vandaag al we met deze legendarische Nintendo klassieker aan de slag kunnen! Je kunt hem namelijk nu al digitaal downloaden in de Nintendo eShop!!! Heb jij deze bejubelde action adventure game liever in de kast staan? Dat is ook geen probleem , want op 24 februari zal de game ook fysiek verschijnen! Heb jij ook zo’n zin om Metroid Prime na al die jaren weer eens te herbeleven? Of ga jij hem net als velen anderen nu juist voor het eerst ervaren? Laat het ons vooral weten in de reacties!