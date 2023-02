Master Detective Archives: Rain Code krijgt releasedatum

Vanaf 30 juni te verkrijgen op de Nintendo Switch!

Tijdens de Nintendo Direct in september 2022 onthulden de makers van Danganronpa een nieuwe game. Gisteravond tijdens de eerste Nintendo Direct van 2023 kwam er meer informatie over Master Detective Archives: Rain Code. Waar de game eerst nog in lente 2023 zou verschijnen, weten we nu dat het op 30 juni uitkomt op de Nintendo Switch. De nieuwste trailer kan je hieronder bekijken, maar het is wel in het Japans. De Engelse versie is nog niet verschenen.

Master Detective Archives: Rain Code is een dark fantasy-mysterie waarin je misdaden onderzoekt met Yuma, die last heeft van geheugenverlies, en Shinigami, een geest die hem achtervolgt. Als Yuma moet je aanwijzingen zoeken om de onopgeloste zaken op te lossen. Wanneer je denkt het antwoord te weten, roept Shinigami een rijk op dat de plaats delict aan de waarheid koppelt. In dit Mystery Labyrinth zullen Mystery Phantoms proberen jou te dwarsbomen. Dit doen ze door onwaarheden en tegenstrijdigheden op jou af te gooien. Aan jou de taak om dat alles te doorzien.