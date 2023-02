Mario Kart 8 Deluxe Wave 4 voegt nieuwe tracks en Birdo toe

De volgende wave krijgt niet alleen maar nieuwe tracks

In het voorjaar verschijnt de volgende DLC-uitbreiding van Mario Kart 8 Deluxe. De vierde wave brengt niet alleen acht nieuwe banen naar het spel. Maar ook een nieuw personage. Tot de nieuwe tracks behoort een compleet nieuwe baan, Yoshi’s Island en blijkbaar is dit eiland bewoond door Birdo, want die komt ook naar de game. Net als Yoshi zal Birdo in meerdere kleuren beschikbaar komen.