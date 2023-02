Kies je eigen zweefzeil in Tears of The Kingdom

Want met een tof printje zweef je verder.

Naast een nieuwe gameplaytrailer heeft Nintendo ook informatie gedeeld over amiibo-ondersteuning in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Dit deed Nintendo via een Twitter-bericht, die je hieronder kan bekijken. Door het scannen van een The Legend of Zelda-amiibo ontvang je handige materialen en wapens. Ook krijg je nieuwe stoffen en printjes voor het zweefzeil. Zo ontgrendel je een Majora’s Mask stijl met gloeiende ogen als je de bijbehorende amiibo scant. Welke amiibo’s er allemaal ondersteund worden is op dit moment nog onbekend.

Scan #amiibo uit de The Legend of #Zelda-serie in The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom om handige materialen en wapens te krijgen. Je kunt ook een stof voor je zweefzeil op basis van de amiibo die je hebt gescand vrijspelen. pic.twitter.com/N0ROUieTuG — Nintendo Nederland (@NintendoNL) February 9, 2023

Daarnaast is er aangekondigd dat er een nieuwe amiibo van Link uit gaat komen. Het figuurtje is gebaseerd op het ontwerp in de nieuwe game en is vanaf 12 mei in de winkel verkrijgbaar.

Wil je meer lezen The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom? Klik dan hier om naar de trailer te gaan! Lees ook de rest van onze artikelen voor het laatste nieuws over de Nintendo Direct.