Harmony: The Fall of Reverie een verhalend meesterwerk

Fan van Life is Strange? Dan is dit echt iets voor jou.

Wat werd ik blij van Harmony: The Fall of Reverie. Het verhalende avonturen-genre is weer helemaal terug op de Nintendo Switch. Naast Life is Strange komt DON’T NOD nu ook met deze prachtige game.

Het genre moet je wel liggen

Een verhalende game zoals Harmony: The Fall of Reverie is misschien niet voor iedereen geschikt. Als gamer bepaal je veel wat betreft verhaallijnen en gebeurtenissen in de game. Echter gaat dit meestal niet gepaard met keiharde actie, maar door het maken van keuzes. Ik kan iedereen aanraden om een game als deze in ieder geval eens een kans te geven. Als je Life Is Strange games tof vindt, dan mag deze niet ontbreken in het wensenlijstje.

De wereld en de alternatieve wereld Reverie zijn uit balans geraakt. Wij moeten hier als speler iets mee, maar wat? Er zijn namelijk veel verschillende opties om het verloop in dit verhaal te beïnvloeden. Maar liefst zes goddelijke wezens, genaamd Aspirations wachten op jouw samenwerking. Wie kies je en waar leidt dit naartoe?

Harmony: The Fall of Reverie verschijnt in juni op de Nintendo Switch. Een precieze releasedatum is niet bekend gemaakt. Heb jij wel eens een verhalende avonturen-game gespeeld?