Ghost Trick: Phantom Detective komt naar de Switch

De terugkeer van een Nintendo DS-klassieker!

Tijdens de Nintendo Direct van gisteravond is er een HD-remaster van Ghost Trick: Phantom Detective aangekondigd. De geruchten gingen vorig jaar al rond, omdat er een rating van was gespot in Korea. Oorspronkelijk kwam die game in 2010 uit op de Nintendo DS en nu dus binnenkort op de Switch, PlayStation 4, Xbox One en pc. De release staat gepland voor deze zomer. Een trailer kan je hieronder bekijken.

Ghost Trick: Phantom Detective draait om de geest Sissel die dood is en zijn geheugen kwijt is. Hij heeft een aantal uur om te achterhalen wat er is gebeurd en het mysterie op te lossen. Dit doe je door voorwerpen te bezitten en te manipuleren of zelfs door de tijd terug te spoelen. Dit alles vol puzzels waar je je hersens over breekt.