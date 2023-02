Fantasy Life krijgt een vervolg voor de Switch

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time verschijnt dit jaar.

Het is meer dan tien jaar geleden dat Fantasy Life voor de 3DS verscheen (in Japan tenminste). In het spel leefde je een fantasy simulatie leven waarin je hulp wordt ingeschakeld door een koning. In FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time kom je op een eiland terecht waar de beschaving flink is afgegleden.

In dit nieuwe spel moet je het eiland opnieuw opbouwen door te bouwen, klussen uit te voeren en te vechten. Je zal echter ook naar het verleden moeten reizen om de geschiedenis te veranderen en om geheimen te ontdekken. Het spel wordt dit jaar uitgebracht, een specifieke datum is onbekend.