Etrian Odyssey: Origins Collection komt 1 juni uit

Verdwalen in HD!

De eerste 3 Etrian Odyssey-games, die oorspronkelijk voor de Nintendo DS uitkwamen, krijgen een HD Remaster. Ze worden gebundeld in een handige collectie waardoor je vanaf 1 juni 2023 non-stop kunt verdwalen in de labyrint-spellen.

Etrian Odyssey is een serie aan turn-based RPG’s met de nadruk op exploratie. Los van de combat zoals je mag verwachten van zo’n RPG, is het de bedoeling dat je je eigen kaarten tekent. Iets wat vooral op de DS (en met latere edities op de 3DS) heel goed werkte met het touchscreen. Verdwalen is dus helemaal je eigen fout.

Je krijgt uitgebreide tools jouw kaarten zo duidelijk mogelijk te maken.

De Etrian Odyssey-games werden ontwikkeld door Atlus en uitgegeven door Sega. Het eerste deel stamt alweer uit 2007! Hoog tijd voor een vers verflaagje, dus.

Heb jij goede herinneringen aan de originele games? Laat het ons weten in de comments.