Disney’s Illusion Island verschijnt op 28 juli

Bekijk hier de nieuwste trailer van deze Rayman-achtige Disney-game!

Disney’s Illusion Island werd vorig jaar aangekondigd tijdens de Disney & Marvel Games showcase. In deze kleurrijke 2D platformer spelen we met Mickey Mouse en zijn vrienden. Tijdens de Nintendo Direct van gisteravond kregen we dan eindelijk een releasedatum voor deze bijzondere platform-game. Zo komt de game deze zomer op 28 juli uit op Nintendo’s hybride console! De trailer is onderaan dit artikel te bekijken.

Disney Illusion Island wordt gemaakt door Dlala studios, de makers van de laatste Battletoads-game. De game is zowel solo als in co-op speelbaar, met maximaal vier personen tegelijk. Deze vier personen spelen dan met welbekende Disney-personages als: Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy en Minie, waarmee je door allerlei stilistische en kleurrijke levels heen platformt. Samen met deze gezellige en populaire Disney-figuren verken je het mysterieuze Monoth om daar drie mythische boeken te verzamelen en de wereld zodoende te redden van een ramp!