Decapolice aangekondigd voor 2023

Een misdaadthriller-RPG van de ontwikkelaar Level-5!

Gisteravond vond de eerste Nintendo Direct van 2023 plaats. Tijdens de Direct zijn er een hoop nieuwe games aangekondigd. Een grote verrassing is de terugkeer van ontwikkelaar Level-5. Ze toonden gelijk een boel nieuwe games, waaronder een nieuwe Professor Layton en Fantasy Life i. Daarnaast kondigden ze een geheel nieuwe titel aan: Decapolice. Deze titel verschijnt later dit jaar voor de Nintendo Switch. Een trailer kan je hieronder bekijken.

Decapolice is een RPG die draait om detectivewerk. In de game speel je als de detective Harvard, die criminelen moet opsporen. Dit opsporen doet hij door te switchen tussen de echte de virtuele wereld. In de virtuele wereld Decasim is de echte wereld geheel nagemaakt en daarmee dus ook de herinneringen aan elke eerder vergrijp. Dit is dus de geschikte plek om aanwijzingen te zoeken die je helpen om een crimineel in de echte wereld te vangen.