Dead cells: Return to Castlevania komt volgende maand naar de Switch

Ga vanaf 9 maart aan de slag met deze gigantische uitbreiding!

De Return to Castlevania uitbreiding voor de populaire indiegame Deadcells werd vorig jaar al aangekondigd voor de Switch. Tijdens de Nintendo Direct van gisteravond weten we nu eindelijk dat deze uitbreiding volgende maand al naar de Switch komt. Vanaf 9 maart kunnen we er mee aan de slag. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

Deze DLC staat, zoals de naam al doet vermoeden, volledig in het teken van de populaire Castlevania games. Je opent een poort naar een nogal imposant kasteel, dat plotseling verschijnt en een indrukwekkende krijger genaamd Richter vraagt of je hem helpt een groot kwaad te verslaan. Met alle nieuwe loot die daar wel eens zou kunnen liggen zeg je daar natuurlijk geen nee tegen! De DLC wordt beschreven als de grootste DLC tot nu toe, met twee nieuwe levels, drie nieuwe bazen en een nieuwe verhaallijn. De game bevat daarnaast 14 nieuwe wapens en een heleboel iconische muziek uit de Castlevania franschise.