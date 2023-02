Camilla, Veronica, Chrom en meer op komst naar Fire Emblem Engage

Meer informatie over de DLC van Fire Emblem Engage is onthuld.

Tijdens de Nintendo Direct heeft Nintendo nieuwe details onthuld van de komende drie waves aan DLC. De eerste wave is vanaf nu beschikbaar en bevat Hector, Emblem of Strength; Soren, Emblem of Acumen; and Camilla, Emblem of Revelation als vrij te spelen Emblems.

Wave 3 zal Chrom and Robin, Emblem of Bonds, en Veronica, Emblem of Heroes toevoegen aan het spel. Wave 4 is echter een ander soort DLC. Hierbij wordt namelijk de Fell Xenologue toegevoegd als extra verhaallijn.