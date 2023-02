Bayonetta Origins laat de unieke gameplay zien

Bayonetta Origins zal heel anders spelen dan wat we gewend zijn van de Bayonetta-spellen.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon is een compleet nieuw spel in de Bayonetta-franchise welke op 17 maart al verschijnt. In Bayonetta 3 zat er al een klein voorproefje verstopt in een Picture Book, maar de volledige game wordt toch wat uitgebreider. Cereza gaat samen met haar demoon Chesire op pad om het gevaarlijke Avalon Forest te doorkruizen. Dit bos is bezaaid met puzzels en vijanden waarvoor je zowel Cereza als Chesire voor nodig hebt.

De nieuwe trailer onthuld verschillende gameplay concepten zoals hoe gevechten werken en wat toegankelijkheidsopties. Zo kun je schade verminderen en bepaalde besturing automatiseren.