Baten Kaitos I & II HD Remaster komt deze zomer

Gamecube-klassiekers krijgen een likje verf.

Nintendo heeft een HD-collectie aangekondigd van de cultklassiekers Baten Kaitos I & II. De Japanse RPG’s kwamen oorspronkelijk uit in 2003 en 2005, maar het tweede deel heeft nooit het westen bereikt. Het ziet er naar uit dat we deze zomer eindelijk aan de slag kunnen met deze klassiekers.

Baten Kaitos is ontwikkeld door Monolith Soft (Xenoblade Chronicles-serie) en in 2003 uitgegeven door Namco. Het was hét antwoord op de vraag voor meer RPG’s op de Gamecube. Maar helaas, ondanks de positieve reviews kon de game qua sales niet het succes behalen dat Namco wilde.

Baten Kaitos

Toen wij in het westen de game kregen in 2005, was Monolith druk bezig met het vervolg dat datzelfde jaar uitkwam. Helaas kreeg ook deze game het niet voor elkaar om de targets te behalen, waardoor dit deel zelfs nooit naar het westen is gekomen.

Deze zomer kunnen wij dus eindelijk aan de slag met deze titels. Naast de gebruikelijke HD-oppoetsbeurt worden de games ook voorzien van nieuwe game-mechanieken. Zo zou het voor beginnende RPG-spelers een stuk makkelijker moeten worden om aan deze games te beginnen. Of dat dan eindelijk het succes oplevert waar Monolith al zolang op wacht, weten we deze zomer.

Baten Kaitos II; de game die wij in het westen nooit hebben gekregen

Heb jij het origineel gespeeld? Of wacht je op deze remaster? Laat het ons in de comments weten.